Известный украинский актер отказался сниматься в кино и удивил причиной

Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

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Известный украинский актер Алексей Гнатковский отказывается сниматься в фильмах и сериалах и удивил причиной своего решения.

Артист отдает предпочтение театру. Если в спектаклях его постоянно можно увидеть, то на больших экранах — нет. В интервью «РБК-Украина» актер не скрывает, что предложения поступают. Однако в основном Алексей Гнатковский отказывается от ролей. По словам знаменитости, или же ему картина не нравится идеологически, или у него просто нет времени на съемки.

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«Какое-то такое пустое, что мне стыдно в том сниматься! У меня есть где заработать, чтобы прокормить свою семью. Есть много актеров, я их понимаю, что они должны сниматься везде, потому что им нужно за что-то жить. Почему я? Потому что мне или идеологически не нравится, или время. Есть предложение, я думаю, что можно в этом сняться, но у меня там спектакль», — объяснил актер.

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Алексей Гнатковский / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Алексей Гнатковский подчеркнул, что репутация для него на первом месте. Артист отметил, что не хочет запятнать свое имя какой-то картиной, которая не соответствует его ценностям. Тем более за деньгами актер не гонится, поскольку ему есть с чего зарабатывать.

«Много разных переменных. Но мне важна репутация. Репутация — это кредит доверия. В нашей стране в наше время… Имя дороже денег. Достоинство важнее», — подчеркнул актер.

Отметим, у Алексея Гнатковского на самом деле мало экранных ролей. Он снимался в сериалах «Довбуш» и «Кава з кардамоном». Также артист ведет развлекательный проект «Зрадники».

Напомним, недавно Алексей Гнатковский раскрыл, почему скрывает жену от публики. Также артист признался, что пережила его семья во время полномасштабной войны.

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