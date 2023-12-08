Известный украинский актер ответил, почему не пошел на фронт, несмотря на то, что получил повестку

Украинский актер, звезда комедии "Свінгери", ведущий и музыкант Михаил Кукуюк откровенно ответил, как после получения повестки ему было отказано в службе.

Так, несмотря на желание актера стать на защиту Украины, у него обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. В частности, из-за плохого зрения. Впрочем, он не собирается сидеть сложа руки. По словам Кукуюка, он уже сейчас раздумывает, как помочь военным. Даже задумался о курсах психиатрии, поскольку это крайне важно для бойцов, которые возвращаются с фронта.

Михаил Кукуюк

"Когда нам в театр пришли повестки, пошли с ребятами становиться на учет. Меня не взяли – испорченное глазное дно, астигматизм наслоился. Сейчас все время думаю, где могу понадобиться. Знаю театры, где работники пошли сразу на курсы военной психиатрии. Сейчас это нужно, потому что приходят с фронта военные, которые выгорели из-за контузии и пережитого шока", - отметил Михаил в интервью oboz.ua.

Напомним, недавно на передовой показались актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов. Вместе с фанатами они собрали средства, отвезли помощь бойцам в ряд областей и опубликовали фото-отчет.

Читайте также: