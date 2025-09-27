Известный украинский актер перенес инсульт и сделал важное заявление

Саша Лирник

Известный украинский актер, писатель и телеведущий Саша Лирник, он же Александр Власюк, сообщил, что попал в больницу после инсульта.

Об этом он рассказал в своем посте Facebook, отметив, что не просит прямых пожертвований, а призывает помочь ему другим способом. Писатель объяснил, что приобретение его произведений на книжной ярмарке поможет собрать средства на лечение.

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт… Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей", — написал Саша Лирник.

После публикации читатели и поклонники писателя начали массово присылать слова поддержки. В комментариях знаменитости желают сил и скорейшего выздоровления.

Скорейшего и полного выздоровления! Пусть вас Бог хранит и помогает!

Даст Бог, все будет хорошо. Выздоравливайте, еще очень много сказок не написанных!

Сил и скорейшего выздоровления! Еще много историй и книг впереди, и Победу праздновать!

