Известный украинский актер поддержал Фарион и назвал русскоязычных украинцев "захватчиками"

Известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк поддержал экс-депутата Верховной Рады, языковеда и доктора филологических наук Ирину Фарион в языковом скандале.

Так, Бенюк считает, что Фарион "сказала правильную вещь". По мнению артиста, те украинцы, которые продолжают общаться на русском языке, продолжают продвигать "русский мир" в Украине:

"И это надо признать всем. В первую очередь – руководителям государства, которые это побуждают, всем работникам, работающим в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильное дело и не побоялась это сделать во время войны", – заявил артист, пишет oboz.ua

Ирина Фарион

Бенюк добавил, что считает "захватчиками" украинцев, которые продолжают общаться на русском языке после начала полномасштабной войны. А тем более, если они не перестали говорить на вражеском языке, уехав за границу:

"Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Потому что тот гражданин Украины, который является носителем языка, считается его гражданином, а всех остальных я считаю захватчиками. Это касается и украинцев за рубежом. Если они не общаются на украинском языке, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они россияне", – уверен Бенюк.

Богдан Бенюк

Напомним, скандал вокруг Ирины Фарион разгорелся после того, как она обвинила военных, в том числе бойцов "Азова" в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" украинцами "азовцев", которые не говорят по-украински. Ее упреки вызвали волну возмущения в обществе. После этого Фарион уволили с должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" из-за "аморального" проступка.

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