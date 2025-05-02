Известный украинский актер показался в больнице и сообщил об операции: "Семь уколов"

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

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Звезда сериала "Кріпосна" украинский актер Александр Печерица, который недавно уволился из рядов ВСУ и сменил профессию, попал в больницу.

Звезда в своем фотоблоге обеспокоил поклонников. Печерица опубликовал фото, где лежит на больничной койке. Он не стал вдаваться в подробности, но, судя по кадрам, хирурги прооперировали нижнюю конечность артиста. При этом Александр не отчаивается и в хорошем настроении написал, что скоро все окончательно наладится. И призвал фанов своевременно заботиться о себе.

"Заехал на ТО. Поменял летнюю резину! По мнению специалиста, пробег маленький, не битый, не крашеный. Еще побегает! Лед приносят и прикладывают периодически, а вот виски пока не предлагают. Друзья, берегите свое здоровье и здоровье своих близких! Вовремя проходите все обследования!" — отметил актер.

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Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Александр Печерица показал конечность после операции / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Печерица также поделился, как постепенно приходит в себя и делает первые шаги на костылях. По словам актера, прогресс уже есть и дальше его ждет реабилитация, на которую он настроен довольно оптимистично.

"Мой врач меня очень хвалит, но сердце тянется к весне. Еще семь уколов и без костылей буду скакать, как юное кенгуру", — с юмором написал звезда.

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Напомним, недавно певица Камалия заговорила о серьезных проблемах со здоровьем и почему не может избавиться от лишнего веса.