Известный украинский актер получил повестку в военкомат

Украинский актер Роман Луцкий, который играл в таких фильмах как "Параджанов" и "Сторожевая застава", рассказал, как получил повестку.

Артист признался, что обновил свои данные в военкомате и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Однако со временем, по месту работы, а актер играет в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре, ему снова пришла повестка.

"Я был на повторной ВВК, обновлял свои данные, хотя где-то полторы недели назад прошел комиссию, но пришла повестка по месту работы, что во второй вызывают в военкомат. Оказывается, опять на ВВК!" – рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Роман Луцкий / Фото: instagram.com/roman_lutskyi

Роман Луцкий был отправлен на повторную ВВК. Но впоследствии оказалось, что произошла неразбериха с документами, а актеру не нужно снова проходить осмотр. Поэтому артиста без повторной ВВК отпустили домой.

"Уже на месте выяснил, что произошла ошибка, видимо, не согласовали между кабинетами или не успели дописать, а распоряжение уже было, я объяснил – и меня отпустили без повторного осмотра", – вспомнил актер.

Напомним, недавно ведущий Слава Демин признался, есть ли у него бронь от мобилизации. Шоумен работает на одном из известных украинских телеканалов.

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