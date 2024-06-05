Известный украинский актер попал в больницу и напугал жену

Победитель шоу "Танцы со звездами", известный украинский актер Артур Логай заставил очень сильно волноваться за него.

В своем Instagram артист опубликовал фото, которое было сделано в больничной палате. Логай предложил поклонникам догадаться, где он именно, однако, добавил, что сразу все понятно.

"Угадаем название учреждения по цвету стен, да и не только", — написал актер.

Артур Логай в больнице / Фото: instagram.com/logai.arthur

Артур Логай пока что не рассказывает, что с ним произошло. Он опубликовал переписку с женой Евгенией. Артист прислал возлюбленной снимок, который лаконично подписал "вырезали". Фото Логай заблюрил.

Переписка Артура Логая с супругой / Фото: instagram.com/logai.arthur

Впрочем, по реакции жены было ясно, что зрелище не из приятных. Евгения испуганно матернулась и добавила, что лучше бы муж присылал ей фотографии интимного характера, а не такие.

Переписка Артура Логая с супругой / Фото: instagram.com/logai.arthur

Из их переписки стало ясно, что Артур Логай, вероятно, перенес хирургическое вмешательство.

Напомним, недавно жена шоумена Владимира Остапчука попадала в больницу. Екатерина Полтавская уже рассказала пользователям, что случилось и почему ее госпитализировали.

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