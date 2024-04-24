Известный украинский актер попал в больницу с сотрясением мозга: "Впервые в жизни меня вырубили"

Украинский актер и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай очень сильно напугал своих поклонников.

В своем Instagram артист сообщил, что попал в больницу. Знаменитость признался, что ночью с ним случилась неприятная ситуация, из-за которой он был вынужден обратиться за помощью к врачам.

"Ночь у меня была яркой, как вспышка. Слава Богу, живой и целый. Ну, почти целый. Сейчас я в больнице. Это самая кринжевая ситуация, которая со мной когда-то происходила", — поделился актер.

Артур Логай в больнице / Фото: instagram.com/logai.arthur

В больнице медики обследовали Артура Логая. Актеру диагностировали сотрясение мозга. Артист не стал говорить, что именно произошло, а лишь намекнул, что его "впервые в жизни вырубили", и сделал это бетонный столбик, о который Логай, вероятно, ударился головой.

Артур Логай в больнице / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Можно признаться, что впервые в жизнь меня вырубили. Но я привык искать во всем плюсы, так радует, что за все это время вырубить меня смог только бетонный столб, и то не сразу", — рассказал артист.

Артур Логай травмировался / Фото: instagram.com/logai.arthur

На следующий день Артур Логай чувствовал себя гораздо лучше. Артист даже успел посетить допремьерный показ украинского фильма "Крашанка".

"Мне вчера диагностировали сотрясение мозга, но я уже чувствую себя гораздо лучше", — поделился артист.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Напомним, недавно исполнитель Позитив оказался в больнице под капельницами. Артист поделился, что произошло и как он себя чувствует.

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