Известный украинский актер попал в ДТП на мотоцикле

Артист рассказал, как это произошло и как себя чувствует.

Известный украинский актер Артур Логай заставил поклонников очень сильно волноваться за него.

Артист в своем Instagram сообщил, что попал в ДТП на мотоцикле. Случилось это не по вине знаменитости. Артур Логай говорит, что, к сожалению, далеко не все участники дорожного движения соблюдают правила. В его случае произошло то, что водитель авто решил резко перестроиться в другую полосу, однако не включил показатель поворота. В конце концов это привело к тому, что Артур Логай упал с мотоциклом. Тем временем водитель авто просто поехал дальше.

Артур Логай попал в ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд без показателей поворота, не смотря в зеркала, — мудаки. Водителю того авто, который решил резко вельнуть в мою сторону, повезло, что я переживал за свое состояние и состояние мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", — возмутился актер.

Артур Логай попал в ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

Артур Логай делится, что он, к счастью, серьезных травм не получил. Однако это произошло благодаря тому, что актер был одет в специальные джинсы, обувь и шлем. Артист говорит, если бы не спецодежда, то не знает, чем бы все закончилось. А вот мотоцикл придется ремонтировать, ведь на нем остались серьезные царапины.

Артур Логай попал в ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Не знаю, что было бы с моим коленом и ногой, если бы не хорошие мотоджинсы и обувь", — подытожил актер.

Артур Логай попал в ДТП / Фото: instagram.com/logai.arthur

Напомним, недавно журналистка Алина Доротюк попала в ДТП. Она показывала последствия аварии и рассказывала о своем состоянии.

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