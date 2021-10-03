Известный украинский актер попал в ДТП в Киеве — видео

Известный украинский актер попал в ДТП в Киеве — видео

Михаил Жонин попал в аварию ночью в Днепровском районе.

Украинский актер Михаил Жонин, который известен по роли капитана Игоря Гнездилова в сериале "Пес", попал в ДТП.

Авария случилась в ночь на 3 октября в Днепровском районе Киева. Об этом сообщила общественная организация "Автопатруль Майдан" на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что водитель Volkswagen, в котором знаменитость ехал в качестве пассажира, протаранил Subaru и Mercedes, которые были припаркованы на улице Никольско-Слободская. В результате столкновения, к счастью, никто не пострадал.

Также в Сети опубликовали видео с места аварии.

Звездная # ДТП сегодня случилось на Никольско-Слободской. Водитель Фольксваген не справился с управлением и зацепил припаркованные Субару и Мерседес. Одним из пассажиров Фольц оказался актер Михаил Жонин (фильм Пес "# Гнездилов»). На месте работала Патрульная полиция Днепровского р-на. # Киев # киев #kiev #kyiv # украина #kyivoperativ # киевукраина # полиция # патрульнаполиция # полицияукраины # новости #visualukraine # фото # сегодня # хроника #accident #today # автопатруль_майдан # задержания # задержания # безопасность # ПорядокЦеТы #KyivPatrol # полиция_Киева #thinbluelineukraine #thinblueline Опубликовано Общественная организация Автопатруль Майдан Субботы, 2 Октября 2021

Напомним, нападающему на танцора Нади Дорофеевой грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители завершили досудебное расследование.

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