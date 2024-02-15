Известный украинский актер после скандального развода женится во второй раз

Украинский актер, звезда сериала "Будиночок на щастя" Константин Войтенко второй раз женится.

О том, что артист снова решил расстаться с холостяцкой жизнью, сообщила его избранница, дизайнер Наталья Каминская.

На странице в Instagram счастливая невеста разместила кадры, где изображена с помолвочным кольцом. Судя по фотографиям, предложение состоялось в День святого Валентина в одном из ресторанов вьетнамской кухни в Киеве.

Константин Войтенко женится во второй раз / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

Константин Войтенко женится во второй раз / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

"Я сказала "да", — коротко подписала фотографии Каминская.

Константин Войтенко женится во второй раз / Фото: instagram.com/natalii.kaminska

В свою очередь, поклонники пары поздравили влюбленных с помолвкой и пожелали долгих счастливых лет вместе:

Я очень искренне рада за вас! Вечной любви вам! И никого не слушайте!

Желаю счастья неземного, любви искренней, крепкой

Поздравляем! В такой романтичный день, такой праздник. Любви и согласия вам!

Отметим, что для Константина Войтенко это будет второй брак. До этого в течение семи лет он был женат на танцовщице Валентине Марининой. В октябре 2022 года пара разошлась. У экс-супругов есть общая дочь, 7-летняя Эмилия. Разрыв бывших влюбленных не был мирным. После развода Маринина рассказывала, что была жертвой домашнего насилия. В свою очередь, Войтенко все обвинения в абьюзе отрицал.

В апреле 2023 года Константин Войтенко рассекретил свои новые отношения. Девушкой актера стала дизайнер Наталья Каминская.

Читайте также: