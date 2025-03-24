Известный украинский актер после увольнения с фронта раскрыл, какой новой профессией овладевает

Звезда сериала "Крепостная", украинский актер Александр Печерица рассказал об овладении новой профессией.

Актер служил в рядах ВСУ полтора года, но в прошлом году сообщил об увольнении. Причиной послужили семейные обстоятельства. Однако Печерица не смог долго сидеть без дела в тылу. Так что пошел на курсы по военной психологии. По словам артиста, его подтолкнули собственные психологические трансформации после выполнения боевых задач. И вскоре он стремится помогать пострадавшим воинам.

"Быстро перестроиться без потери какой-то психологической силы невозможно. Думаю, все парни, которые возвращаются, сталкиваются с похожим. Но действительно начал изучать, чтобы помогать своим ближайшим побратимам. Возможно, буду ездить с моей бригадой и помогать парням на декомпрессии (психологическая реабилитация военных – прим. ред.), на реабилитации и ротации", - поделился Александр в интервью kp.ua.

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Печерица также раскрыл подробности учебной программы. Знаменитость объясняет, что она построена на опыте Великобритании. Ее цель – анализ психологического состояния человека и обнаруживание проблем, но не лечение.

"Я овладел программой, которая введена в британской армии. С помощью небольшой беседы эта программа помогает выявить, насколько человек нуждается в психологическом восстановлении или реабилитации и насколько этот человек может быть опасным для себя и для окружающих. Это не панацея, это как рекомендации. Есть программы для реабилитации, построенные в форме игры, люди общаются, бросаются мячиками, играют в слова. То есть это то, чем мы и в семьях занимаемся, но немного сложнее. Это то, чем я занимался, когда учился быть актером. Все очень похоже. С одной стороны, вроде бы очень просто, но это действенные вещи", - добавил Печерица.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин показала свою помощь ВСУ. Артистка ошеломила количеством автомобилей, которые закупила для воинов.

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