Известный украинский актер пожаловался на свое эмоциональное состояние: "Проблемы с самоконтролем и агрессией"

Украинский актер и победитель проекта "Танцы со звездами" Артур Логай рассказал о подавленном эмоциональном состоянии.

Как признается звезда, в последнее время он чувствует себя довольно истощенным. Вследствие этого, по словам Артура, ему временами тяжело себя контролировать и сдерживать негативные эмоции. Так, актер поддержал остальных, кто проживает подобные периоды.

"Чем больше я уставший, тем больше у меня проблемы с самоконтролем и агрессией. Я это знаю и чувствую. Поэтому я пытаюсь сублимировать это. Говорят, каждому человеку дается столько, сколько он может выдержать. И точно не нужно меряться усталостью и бедой, которую переживаешь. Мы все уставшие, каждый сознающий человек чувствует боль и тяжело переживает то, что происходит на нашей земле, с нашими людьми. И это не проходит бесследно", - рассказал артист в фотоблоге.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Тем временем Логай поделился, что постоянно борется с усталостью с помощью разных методов. В частности, ему помогают творчество, спорт и саморефлексия.



"Каждый с этим справляется по-своему. Я не хочу выливать все, что накапливается внутри, на близких людей, и не только близких. Поэтому занимаюсь спортом, пою, записываю мысли. Меня очень спасает сцена театра. Это все моя терапия. Но бывают ситуации, когда чувствую, что вот-вот не удержусь, тогда пытаюсь остановиться и вспомнить, что этот человек напротив меня тоже устал и ему тоже тяжело. Не всегда выходит, но я стараюсь. Держусь", - объяснил Артур.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес тоже делился своими методами преодоления опустошения внутри.

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