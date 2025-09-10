Известный украинский актер признался, что имеет бронь от мобилизации после получения повестки

Роман Луцкий / © instagram.com/roman_lutskyi

Украинский актер Роман Луцкий, игравший в таких фильмах как "Сторожевая застава" и "Секс и ничего личного" рассказал, как получил бронирование и где находится его семья сейчас.



В столице прошел допремьерный показ киноленты "Медовый месяц", в которой главную роль сыграл известный актер Роман Луцкий. Специально ради этого мероприятия артист, проживающий в Ивано-Франковске, приехал в Киев на пару дней.



В разговоре с ТСН.ua Роман впервые рассказал, что получил бронирование от службы. Напомним, в прошлом году была новость, что актера дважды вызывали на ВЛК после получения им повестки, но о броне тогда речь не шла.



"Да, сейчас я забронирован как актер Ивано-Франковского национального театра. Не знаю, как сейчас, дает ли мне это право выезжать за границу, потому что знаю, что там были какие-то поправки. Но раньше - да, я ездил в Польшу по приглашению театра. Но я никогда не стремился там оставаться. Я являюсь украинским актером, живу и работаю в Украине", — рассказал Роман Луцкий.

39-летний актер Роман Луцкий приехал в Киев, чтобы презентовать фильм "Медовый месяц"

По словам актера, к нему несколько раз подходили на улицах работники ТЦК, которым он показывал отсрочку. Готов ли он сам приобщиться к защите страны, Луцкий ответил: "Если я вдруг перестану быть нужным в театре или в кино, и нужен будет больше на фронте, то, конечно, какие вопросы?!".



Также заслуженный артист Украины рассказал немного и о личной жизни: "Моя жена и сын - в Украине, мы живем в Ивано-Франковске. Сыну Станиславу уже 9 лет. Кстати, часто люди очень удивляются, почему я до сих пор не переехал в Киев. А я не понимаю, зачем мне это нужно. Это ошибочное представление, что все самое главное происходит здесь".



Отметим, по сюжету фильма "Медовый месяц" Роман Луцкий играет парня Тараса, который вместе со своей любимой (ее воплощает на экране актриса Ирина Нирша) оказывается в ловушке собственной квартиры в первые дни полномасштабного вторжения. По словам режиссера Жанны Озирной, съемки картины проходили в городе Киеве и заняли около месяца. Бюджет фильма составил около 200 тысяч евро.

Творческая группа фильма "Медовый месяц"

В настоящее время лента получила уже четыре Гран-при на различных кинофестивалях. И теперь ее оценить смогут и наши зрители – с 11 сентября "Медовый месяц" выходит в широкий прокат в Украине. Медиапартнер - телеканал "1+1 Украина" и 1+1 media.