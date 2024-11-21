Известный украинский актер признался, что у него есть бронь от мобилизации и как он ее получил

Украинский актер Артур Логай признался, что у него ест бронь от мобилизации, и раскрыл, из-за чего он ее получил.

Артист активно снимается в проектах и играет в театре. Бронь от мобилизации Артур Логай получил именно благодаря театральной работе. Однако артист не уверен, что будет дальше. Так что, если он получит повестку, значит "настал его черед". Пока же знаменитость в тылу, то старается быть полезнее для армии. Артист убежден, что если он не на передовой, то должен помогать военным.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Бронь у меня есть от театра. Как будет потом, не знаю. Но я не считаю, что творческие люди какие-то особенные. Не думаю, что я важнее, чем кто-то другой. Поэтому если придет мой черед, значит придет мой черед. Но учитывая то, какие у нас есть внутренние проблемы, часть меня, признаюсь честно, задает себе порой много вопросов. Расстраивают коррупция, какие-то невзгоды в военно-политическом руководстве. А другая часть меня понимает, что пока что-то не меняется или меняется, но медленно, делаю свое – в тылу, но для армии. А если не смогу, то должен быть там. Либо ты для армии, либо ты в армии – в воюющей стране может быть только так", — рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Кстати, Артур Логай ранее прошел военные полевые тактические учения, правда, с тех пор прошло достаточно времени, что артист успел потерять полученные навыки. Поэтому, когда у знаменитости появится свободное время, он планирует пройти дополнительную военную подготовку, чтобы в случае чего быть готовым к службе.

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

"Уже прошел военные полевые тактические учения, осваивал правила ведения боя в условиях городских застроек. Но уже прошло достаточно времени с того момента, как это было. Поэтому у меня есть в планах пройти дополнительную подготовку. Вероятно, это произойдет после того, как закончу работу в нынешних кинопроектах. Предварительно запланировал себе эти мероприятия на зиму. Пока у меня есть бронь, могу готовиться. Я молод, быстро бегаю и довольно вынослив, поэтому мое место будет в Десантно-штурмовых войсках – по крайней мере, мне так кажется", — поделился артист.

Напомним, недавно ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол получил повестку в военкомат. После этого он отправился на ВВК.

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