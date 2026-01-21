ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
769
Время на прочтение
1 мин

Известный украинский актер признался, как с маленьким сыном спасается от холода без света в Киеве

Знаменитость следует нескольким методам поддержания тепла без электричества.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Павел Текучев

Павел Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

Украинский актер Павел Текучев, который недавно участвовал в шоу "Танцы со звездами«, поделился, как его семья переживает регулярные отключения электроэнергии в столице.

Вместе с женой Ангелиной и семимесячным сыном Матвеем артист сейчас живет в условиях блэкаутов, которые стали для украинцев новой реальностью. По словам Текучева, больше всего он волнуется именно за маленького ребенка, ведь для младенца крайне важны тепло, стабильность и ощущение безопасности. Поэтому семья пытается заблаговременно готовиться к отключениям и придерживаться простых, но эффективных правил.

Павел Текучев с семьей

Павел Текучев с семьей

«То, что мы сейчас переживаем в Киеве — это уже наша общая реальность. Семь месяцев назад у меня родился сын Матвей, и для маленького ребенка особенно важны тепло, стабильные условия и ощущение безопасности. Как отец я очень остро это чувствую. Поэтому мы приобрели зарядные станции, фонарики, свечи, обогреваем помещение, собираемся все вместе в одной комнате, чтобы сохранить тепло. Одеваемся теплее, пьем чай, больше гуляем на улице, чтобы поддерживать иммунитет», — рассказал актер изданию "Гордон".

Напомним, недавно семья Григория Решетника переехала в новый дом под Киевом и так же столкнулась с отключениями света. Жена шоумена Кристина с юмором подошла к ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
769
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie