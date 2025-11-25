Известный украинский актер признался, как сыграл свадьбу во время войны и почему его уволили из ВСУ

Сергей Журавлев

Реклама

Украинский актер Сергей Журавлев - один из тех, кто с первых дней полномасштабного вторжения не смог стоять в стороне и присоединился к защите страны.

Сначала он вместе с группой ГУР и "Альфы" защищал Ирпень, Бучу и Гостомель. Затем перешел в ТРО, а дальше - служил в штурмовом полку ВСУ. Поэтому играть военных для него - естественно. В новом сериале 2+2 "Фортеця" Сергей воплотил на экранах защитника Харькова. Лента создана на основе рассказов реальных военных, волонтеров и обычных жителей города и воспроизводит первые часы и дни боев глазами простых харьковчан - менеджеров, барменов, поваров, учителей, водителей, которые в решающий момент объединились и стали на защиту своего города.

Накануне премьеры, которая состоится 4 декабря в 18:20 на телеканале 2+2, актер откровенно рассказал, почему сейчас не в армии, от каких ролей категорически отказывается и почему решил не откладывать жизнь на потом.

Реклама

Сергей Журавлев в сериале "Фортеця"

Сергей, почему вы приняли решение идти в армию?

Уже за месяц до вторжения было много информационного шума, много говорили о том, что война будет. И еще тогда я решил, что сразу пойду защищать страну. Для меня это было очевидным. У меня есть родители, братья, сестры, племянники. Кто должен их защищать? Когда присоединился к ГУРовцам, деоккупировали Гостомель и Ирпень, родным не говорил, придумывал какие-то истории, не хотел, чтобы они лишний раз волновались. У меня врожденное заболевание крови, из-за которого она не сворачивается. Даже несложное ранение в моем случае могло стать летальным. Из-за этого меня в конце концов и уволили из ВСУ

Но ведь вы сами понимали риски?

Я в тот момент об этом не думал, а делал все, чтобы быть полезным. Позвонил товарищу, который воевал в АТО. Он сначала меня послал, но я сказал: с твоей помощью или без - все равно пойду. Мы познакомились с небольшой группой ГУРовцев, из "Альфы" ребята были, стояли в Гостомеле, в Ирпене, участвовали в боях. После одного из таких "крещений", когда на стекольном заводе пережили массированный артиллерийский обстрел и едва выжили, мой товарищ был ранен, реально стало страшно за свою жизнь. Юридически у меня не было никакого статуса, если бы погиб, то получается, что оказался там случайно. В тот момент подумал о своей матери, которая меня хоронила бы: как кого?

Реклама

Поэтому попросился, чтобы меня оформили в ГУР официально. К тому времени я уже приезжал на отчетность к Буданову, правда тогда еще не понимал, кто он и какую должность занимает. Это уже позже он вышел в публичное пространство. Но это оказалось не так просто, есть определенная процедура.

И тогда вы пошли в ТРО?

Единственное, что меня огорчало, что служба будет сводиться к проверке авто на блокпосту. А у меня уже был опыт штурма, ближнего боя. Уже через несколько дней меня пригласили на разговор в СБУ, потому что кому-то моя история показалась подозрительной. Я даже толком подтвердить ничего не мог, потому что телефон свой потерял. Даже не мог доказать, где я был и с кем. Интересный был разговор, из которого я понял, что меня подозревают, будто я засланный казачок. Кому-то звонили, оттуда - не знаем такого. Но потом пришло сообщение от старшего группы, в которой я был, который подтвердил, что "казак наш, нормальный парень". А дальше мы уже были в Мощуне, Горенке, я работал и пулеметчиком, и разминированием занимался. Ко мне начали относиться, как к опытному военному.

Сергей Журавлев в сериале "Фортеця"

Сергей, именно во время войны вы встретили свою любовь, расскажите об этом.

Реклама

Война в корне изменила меня, ценности, цели... Я понял, что безответственно относился к своему роду. Мог погибнуть в любой момент и не оставить следа. Я много думал об этом, обращался к Богу. Семья, дети - это самое главное. Не поклонники, не съемки, не награды. Я так искренне этого хотел, что все произошло очень быстро.

Раньше я общался в соцсети с девушкой, но не решался предложить ей встретиться, считал ее слишком красивой, требовательной. Кроме того, она воспитывает дочь. Я сомневался, смогу ли обеспечить им должный уровень жизни. Ведь актерская профессия не очень стабильна, особенно в наше время. И вот однажды, это уже было после освобождения Киевской области, меня отпустили на пару дней домой, и я пригласил Юлию на кофе. А она согласилась.

Это была любовь с первого взгляда?

Да, у нас очень быстро все закрутилось. Уже через полгода мы поженились. Тогда я как раз лежал в госпитале, восстанавливался после травмы. Свадьба была очень скромной - маленький семейный праздник. После росписи с несколькими ближайшими друзьями пообедали в бюджетном заведении, а потом поехали к жене домой, а вечером я вернулся в госпиталь. Уже три года мы - семья.

Реклама

Как вас восприняла вас дочь Юлии?

Она уже взрослая девочка, у нее есть свое мнение. Мы все еще в процессе налаживания коммуникации. У нее есть папа, и на эту роль я не претендую. Только на роль старшего друга, с которым можно делиться, на которого можно полагаться.

А каким вы были в детстве, почему решили стать актером?

Почти все детство я провел на сцене. С первого класса занимался танцами. В старших классах был ведущим на школьных праздниках, участвовал в различных постановках. Как-то мы ставили новогодний спектакль для пожилых людей, я играл Кощея. Как нам аплодировали! Мне это так понравилось. Эти эмоции запомнились на всю жизнь. Однако после школы поехал поступать в Желтые Воды, на какую-то физико-математическую специальность. Конечно, провалил экзамены. И я вспомнил те эмоции после спектакля, они подтолкнули меня к мысли: а может стать актером. И поехал в Киев поступать, только за день до экзамена узнал, что нужно подготовить басню, стихотворение, монолог, танец, песню. Ну, думаю, все пропало. Но выехал на харизме.

Реклама

Сергей Журавлев в сериале "Фортеця"

Всю ночь учил, не спал. Приехал в университет, а там - очередь огромная. Мне повезло, что в тот день просто не успели всех послушать и перенесли на следующий. Думал, часок вздремну в общежитии, и со свежей головой возьмусь за повторение. Но как уснул, то проснулся на следующее утро, проспал, едва на прослушивание не опоздал. Помню, читал монолог Мавки из "Лісової пісні", чем вызвал смех приемной комиссии. У меня только спросили, почему такой странный выбор для парня. А потому, что подруга распечатала то, что нашла в компьютерном клубе. Но сказал, что настоящий актер должен уметь играть все роли. Также экзаменаторов развеселила песня "Кривой рог мой город, это тебе моя песня". С танцем проблем не было – я же занимался с детства. Каким-то чудом меня приняли на бюджет. Уже во время учебы я узнал о театральном институте имени Карпенко-Карого, и на следующий год поступил туда. И так постепенно начался мой путь в актерство.

Во время войны у вас изменилось отношение к профессии, к выбору ролей, что категорически отказываетесь играть?

Во время войны у меня было не так много ролей. Но я категорически отказываюсь играть российских военных, просто не могу надеть их форму. Какая бы ни была роль, какие бы гонорары не предлагали. Не могу и все. Хотя, россиян тоже кому-то надо играть. И есть актеры, у которых это получается убедительно.

Как вы относитесь к тому, что некоторые актеры, которые не имеют никакого отношения к армии, играют защитников?

Реклама

У меня вызывают уважение наши актеры, которые пошли защищать страну и те, кто сказал, что роли военных должны играть те, кто прошел службу, а не те, кто рассказывает, что "устал" от войны, а потом играет героя. Но это же вопрос не к самим актерам, а к тем, кто их утверждает.