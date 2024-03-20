Известный украинский актер признался, уволили ли его из театра после "пьяного" ДТП в Киеве

Украинский актер Остап Ступка прокомментировал слухи о том, что после "пьяного" ДТП в Киеве в апреле 2023 года, его уволили из театра.

Во время разговора с журналистами "ЖВЛ" Ступка опроверг эти слухи, а также ответил, продолжают ли его приглашать играть в кино после аварии, которую он усторил:

"Как я не снимаюсь в кино? Это была неправда. Не читайте глупостей. Не тратьте свое время на этих людей, пишущих чепуху", — сказал Ступка.

Отметим, что в ноябре 2023 суд признал Остапа Ступку виновным в ДТП и назначил три года ограничения свободы с лишением водительских прав на восемь лет. Однако, по словам самого актера, суды до сих пор продолжаются. Тем временем он продолжает активно работать, выходить в люди:

"Я полноценно работаю в театре, я снимаюсь в кино. Сейчас еще есть планы. Есть в театре премьеры, готовятся регулярно. Люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то ожидаю, в этом году должна состояться премьера фильма" Безумные" режиссера Дениса Тарасова, где я скромно тоже участвовал. Серьезный продукт и я с нетерпением ожидаю. Когда будет — не знаю, может летом, говорят, может в сентябре, октябре. Но в моей жизни это будет одно из таких знаковых событий, что касается кино", – поделился Ступка.

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Актер заверил, что за хейтом, который льется в его сторону, он не следит, так же не обращает внимания, что его сына Дмитрия Ступку постоянно обвиняют в предательском переезде в Америку.

"Хейт в нашем обществе – это один из тех факторов, которые люди очень хорошо научились делать. Почему-то тянет к какому-то такому негативу. Я не обращаю на это внимания, не читаю. Он тоже не читает", – сказал актер.

Напомним, в апреле 2023 года Остап Ступка будучи пьяным устроил ДТП в центре Киева. На своем автомобиле он въехал в припаркованное авто, в котором находился мужчина. Пострадавший был экстренно госпитализирован. За это актера приговорили к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет. Впрочем, со своей стороны звезда сообщил, что не соглашается с таким решением суда.

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