Известный украинский актер признался в судимости, которой сейчас гордится

Украинский актер, звезда фильма "Сумасшедшая свадьба" Арам Арзуманян удивил новостью, что был судим.

Арам еще с юности поклонник спорта. Актер вспомнил, как попал в криминальное приключение. По его словам, они с друзьями подрались с тренером роты специального назначения "Беркут" после одного из чемпионатов Украины.

"Это никак не связано с криминальным миром, но я судим за драку. После чемпионата Украины мы отпраздновали, отдохнули. Потом не поделили такси. Кстати, конфликт возник с тогда еще тренером "Беркута". Избили их. Их трое, нас трое. И все, к утру меня разыскивали", - поделился знаменитость в интервью Алине Доротюк.

В конце концов звезду засудили. Он получил "два на четыре" года условного наказания. То есть, если через два года снова нарушить закон, то актера бы привлекли к ответственности с более строгими ограничениями.

Арам Арзуманян / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Да, судимый, условное наказание два на четыре. Это когда два года ты отмечаешься, но у тебя еще там четыре года на запас есть", - объяснил Арам.

Впрочем, Арзуманян рассказал, что судимость уже в прошлом. К тому же выяснилось, что артист сделал еще и доброе дело своим поступком. Поскольку избил "беркутовца", который, по некоторым слухам, сейчас "тренирует российский спецназ в Крыму".

"Меня еще за благородное дело засудили", - пошутил Арзуманян.

Напомним, ранее украинский актер Остап Ступка был привлечен к ответственности за совершенное пьяное ДТП в центре Киева. Так, артисту вынесли соответствующий приговор, с которым он не согласился.

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