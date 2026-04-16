Известный украинский актер признался в уколах ботокса и почему похудел на 10 килограммов

Алексей Суровцев / © пресс-служба канала "1+1"

Реклама

Украинский актер Алексей Суровцев откровенно рассказал о похудении, проблемах со спиной и инъекциях ботокса, объяснив, как это влияет на его карьеру и внешность.

Артист рассказал все без прикрас и честно описал свое нынешнее состояние. Он признался, что в последнее время потерял около десяти килограммов. Несмотря на желание вернуть массу, процесс тормозит здоровье. Из-за проблем со спиной он вынужден отказаться от тяжелых тренировок. Речь идет о протрузии, которые дают о себе знать при нагрузках. К этому добавляется наследственный фактор, что только усложняет ситуацию. Вместо этого актер выбрал более щадящий формат — плавание, которое позволяет поддерживать форму без рисков.

«Я подтянут, но просто уже нет таких объемов, которые мне не очень и нужны, но хотелось бы наверное килограмма 3 или 4 поднабрать», — заявил актер в разговоре со Славой Деминым.

Реклама

Несмотря на физические ограничения, Суровцев не снижает планку в работе над собой. Он признает: камера не прощает упущения, поэтому приходится искать баланс между естественностью и профессиональными требованиями. Актер не скрывает, что иногда обращается к косметологам. Речь идет не о радикальных изменениях, а о точечных коррекциях. Для него принципиально сохранить живую мимику — ключевой инструмент в профессии. Именно поэтому все процедуры — максимально осторожные и дозированные.

«Иногда я закалываю лоб… очень немножечко, по-актерски, чтобы он ходил, чтобы приподнять бровь, чтобы не нависало это веко», — поделился Суровцев.

