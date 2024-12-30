Известный украинский актер прошел военную подготовку и признался, пойдет ли теперь воевать

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", сообщил о своих намерениях во время войны.

Таке, недавно артист прошел военную подготовку. Его тренерами стали знакомые, воюющие с 2014 года. За небольшой промежуток времени Григорий овладел рядом новых навыков, которые могут пригодиться во время боев на фронте. Впрочем, по словам актера, пока добровольно служить он не собирается. Также он не получал повестку.

В комментарии "Люкс ФМ" он объяснил, что прошел курс на всякий случай. И добавил, что в будущем хочет быть уверен в своих силах в случае мобилизации.

"Это условия, в которых мы живем. Мы живем в состоянии войны. Нам постоянно нужно быть готовыми. И если это будет необходимо, то я понимаю, что я не с голыми руками, а что-то могу делать", – отметил Григорий.

Григорий Бакланов / Фото: instagram.com/baklanov.gr

Кроме того, Бакланов рассказал, с какими вызовами столкнулся в процессе прохождения специальных учений. Как признается звезда, в основном истощает постоянная физическая нагрузка и концентрация на очень важных аспектах тактики боев.

"Трудно все на самом деле. Невероятная крепатура от того, как ты держишь оружие, как одеваешь бронежилет, движения, тактическая подготовка… Мы когда проходили подготовку в помещении, к примеру, как штурмовать, ты понимаешь, что микродоля секунды может унести твою жизнь и не только твою. Настолько детали важны", — подчеркнул знаменитость.

Напомним, недавно актер-военный Максим Девизоров резко высказался о бывшей жене Светлане Гордиенко, родившей от другого. Артист публично обозвал экс-избранницу.

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