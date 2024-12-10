Известный украинский актер прошел военные учения и заговорил о службе на фронте

Известный украинский актер Иван Блиндар, который сыграл главную роль в фильме "Я, "Победа" и Берлин" признался, что проходит военные учения, и заговорил о службе на фронте.

Артист в "ЖВЛ представляет" рассказал, что время от времени приезжает на восток Украины. Это актер делает не только, чтобы навестить друзей и привезти им благотворительную помощь, но и чтобы привыкать к различным ситуациям на фронте. Иван Блиндар делится, что это избавляет от страха. В частности, когда придет время служить, актер не будет этого бояться.

Иван Блиндар / Фото: instagram.com/ivanblindar

"Время от времени посещаю своих друзей на востоке, чтобы не бояться, привыкаю к тем ситуациям. Хожу время от времени на обучения, тренируюсь по возможности, чтобы быть готовым в случае, если придет время, когда нужно будет призваться. И да, в принципе, страх пропадает", — говорит актер.

В настоящее время Иван Блиндар проходит различные военные учения. В частности, он уже овладел тактической медициной. Сейчас артист учится руководить беспилотниками и FPV-дронами.

Иван Блиндар / Фото: instagram.com/ivanblindar

"Я с одноклассником своим связался, ездил к нему на восток, мы с ним встретились там. А он работает оператором БПЛА, и он мне пульт подарил, я дома тренируюсь. Потом FPV-шка пошла, сейчас пойду на дополнительный курс на FPV ", – говорит актер.

Напомним, недавно звезда "Первых ласточек" Анастасия Пустовит заявила о готовности служить на фронте. Актриса предположила, чем могла бы заниматься в армии.

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