Олег Загородний

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Украинский актер Олег Загородний, который недавно раскрыл, как Денисенко отомстила ему за оскорбление любимого, ошеломил историей о домогательствах в России — влиятельный мужчина обещал ему квартиру и автомобиль за интимную близость, а после отказа угрожал разрушить карьеру.

По словам артиста, предложение поступило от человека, который имел серьезное влияние в российских профессиональных кругах. Мужчина не скрывал своих намерений. При этом обещал актеру роскошную жизнь и финансовое благополучие. Все это — в обмен на короткую интимную встречу. Однако Загородний не согласился на такие условия. Тогда разговор приобрел совсем другой характер.

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"Когда я был в стране, которая на нас напала, было открытое предложение от человека. Он говорил: "У тебя будет просто все: машина, квартира. 5 минут моего удовольствия". Я сказал, что давайте каждый останется при своем. Реакция была плохая. Говорили: "Ты же понимаешь, что сейчас один звонок — и тебя в театре не будет, и на "Мосфильме". Ты даже работу официанта в Киеве не найдешь. И в Лос-Анджелес ты не поедешь, потому что я там тоже могу", — ошеломил подробностями актер в интервью Славе Демину.

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Олег Загородний / © скриншот с видео

Загородний признался, что осознавал реальность этих угроз. Влиятельный собеседник действительно мог создать ему серьезные проблемы не только в России, но и за ее пределами. Несмотря на страх, артист не стал конфликтовать или провоцировать мужчину. Избрал дипломатическую тактику, которая позволила ему завершить неприятный разговор.

"Я просто сказал: "Я очень уважаю, все вообще классно, офигенно. И мне даже досадно в какой-то степени, что я такому талантливому человеку не могу никак помочь". И на этом все. А внутри было очень страшно", — поделился Олег.

Олег Загородний / © скриншот с видео

Отдельно актер прокомментировал и реакцию на свою роль в драматической ленте "Жар-птица", где речь идет о чувствах между двумя мужчинами на фоне холодной войны. Из-за участия в фильме некоторые зрители приписывают Загороднему принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Впрочем, артист не переживает из-за подобных предположений и подчеркивает, что и дальше будет поддерживать различные проявления любви.

Напомним, недавно Олег Скрипка рассказал, что пережил в детстве в России — криминал, колония и убийства.

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