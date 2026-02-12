Известный украинский актер раскрыл, почему Галина Безрук предала Украину и какие проблемы ее постигли

Назар Заднепровский, Галина Безрук

Украинский актер Назар Заднепровский раскрыл правду о позиции коллеги Галины Безрук во время войны в Украине.

Как известно сейчас артистка проживает в РФ. Вместе с ней в государстве-террористке остается ее муж-россиянин и дети. О жестоких преступлениях оккупантов на своей Родине актриса не торопится рассказывать и продолжает молча зарабатывать кровавые рубли. Заднепровский в интервью Дмитрию Гордону объяснил, почему Галина Безрук выбрала позицию предательницы.

Актер поделился, что все начиналось еще до полномасштабного вторжения, когда Безрук в основном зарабатывала с певческой карьеры в России. После начала большой войны, по словам Заднепровского, она просто не смогла отказаться от денег и узнаваемости среди оккупантов. Более того, даже серьезные проблемы в браке с россиянином Артемом Алексеевым ее не наталкивали на мысли возвращения в Украину.

Галина Безрук

«Мы снимали последний сезон „Будиночок на щастя“. Декабрь 2021 года. У меня был с ней разговор. Помню, тогда говорю ей: „Галя, забирай своего москаля-мужа“. А там он тоже по этому делу (пьянству — прим. ред.), там были проблемы, она потом жаловалась и хотела разводиться, потом воссоединилась. А я сказал: „Бросай его или приезжайте сюда с дочерью“. А она отвечает: „Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь (в Украине — прим. ред.) нет этого“. Она не драматическая актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну», — рассказал артист.

К слову, Назар окончательно разорвал все связи с Галиной еще весной 2022 года. Актер вспоминает, что все «перечеркнул» после страшного ракетного удара по вокзалу Краматорска — родного города Безрук. Как известно, в результате российского террора тогда погибло более 30 человек, в том числе и дети. Но в тот период предательница цинично разгуливала по красным дорожкам с путинистами в РФ.

Напомним, недавно скандального комика Нурлана Сабурова выпроторили из РФ прямо в аэропорту из-за его неоднозначной позиции во время войны.