Известный украинский актер раскрыл последствия потери пальца и какой страх имеет: "Начал накручивать себя"

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай рассказал о непростом периоде после оторванного пальца руки на скалодроме.

Как известно, несчастный случай произошел со звездой во время отдыха с сыном еще в прошлом году. Однако долгое время он транслировал оптимизм и даже уже примерил протез. Впрочем, как оказалось, тогда Артура постигло немало размышлений о его дальнейшей карьере. В частности, он колебался, будут ли звать его в дальнейшем на съемки.

Логай вспоминает, что в момент потери пальца на руке как раз был привлечен к работе над музыкой к одной из украинских лент. И это вдохновило его на идею продолжать развиваться в этом направлении. И в результате эта мысль несколько успокоила беспокойство звезды. Хотя он признается, что пока его не так активно зовут в проекты.

«В прошлом году мне оторвало палец, я был в больнице. Потом приезжаю ночью домой. Я включаю музыку и начинаю писать тексты. И так набросал три текста. На следующее утро я должен был ехать записывать песни для фильма. Но не знал, будем ли это делать, потому что режиссер не в курсе, а через неделю съемки. Я начал накручивать себя, что моя актерская работа закончилась. Потому что теперь, когда ты в кадре и персонаж, например, герой, то надо объяснять. Но прошло уже три месяца и одни пробы. Я не знаю, связано ли это с этим или просто людей задолбал. И сам себе поставил цель — когда найдется проект, у меня отпадают мысли, что это влияет. И я подумал, что еще люблю. Спорт, психологию люблю. Но что с музыкой делать? Пора, похоже, у нас теперь есть. И так я начал что-то писать», — рассказал актер в подкасте «Звучить!».

В то же время актер вспомнил, что толчком к певческой карьере стало его прошлогоднее желание попасть в один из популярных исторических мюзиклов. И хотя к проекту не удалось присоединиться, однако с тех пор Артур сделал регулярными уроки по вокалу.

