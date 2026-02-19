ТСН в социальных сетях

Известный украинский актер раскрыл рекордный гонорар за один день и какой проект принес бешеную сумму

Обладатель кинопремии BAFTA приоткрыл тайну съемок в фильме Netflix.

Автор публикации
Александр Рудинский

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Известный украинский актер театра и кино Александр Рудинский впервые озвучил свой самый большой гонорар за съемочный день и проект, который принес эту сумму.

Обладатель премии BAFTA за главную роль в фильме «Камень, ножницы, бумага» признался, что самое высокое вознаграждение получил за работу в сериале для Netflix. Актер, который активно снимается как в Украине, так и за рубежом, поделился финансовыми аспектами своей карьеры в интервью проекту «55 за 5».

По словам Рудинского, самый большой гонорар ему принес международный проект стриминговой платформы Netflix — черная комедия «Декамерон». За один съемочный день звезда получил более 127 тыс. грн.

«За съемочный день было 2500 евро. Это „Декамерон“», — поделился Рудинский.

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

К слову, в упомянутом сериале актер сыграл одноглазого бандита — яркого и неоднозначного персонажа. Лента создана по мотивам легендарного сборника новелл XIV века «Декамерон» итальянского писателя Джованни Боккаччо. Премьера проекта состоялась в 2024 году, и он сразу привлек внимание международной аудитории.

Напомним, недавно актриса Джессика Альба разошлась с кинооператором Кэшем Уорреном. После суда звезда обязалась выплатить бывшему заоблачную сумму денег.

