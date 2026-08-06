Известный украинский актер раскрыл, сколько зарабатывает за один съемочный день: "Это верхний предел"

Павел Текучев / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинский актер Павел Текучев, известный ролями в сериалах «Нюхач», «Коп из прошлого» и других, раскрыл, сколько сегодня зарабатывает в Украине.

По словам артиста, на карьеру и уровень дохода влияют сразу три фактора: талант, медийность и обычное стечение обстоятельств. Поэтому Текучев отмечает, что иногда даже профессионального мастерства не всегда достаточно, чтобы получить желаемую роль или высокий гонорар.

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«Нельзя прямо сказать: нет разницы, что ты умеешь, а чего не умеешь. Конечно, это базовая составляющая. Но очень часто финальные решения принимаются в соответствии с тем, как много зрителей ты приведешь для того или иного проекта», — пояснил Текучев в комментарии телеканалу «Дім».

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Павел Текучев

Актер также отметил, что иногда режиссеры и продюсеры сознательно ищут новые лица, чтобы открыть молодым талантам зрителей. В большинстве случаев во время кастинга учитывают и популярность артиста, ведь она может повлиять на интерес аудитории к будущему фильму или спектаклю.

Кроме того, Текучев рассекретил и финансовую сторону профессии. По его словам, средний гонорар украинского актера в один съемочный день составляет от 200 до 300 долларов. В то же время значительно более высокие ставки получают только единицы.

«500–700 долларов в смену — это уже верхний предел. Очень мало актеров зарабатывают такие средства, а выше этой планки вообще единицы», — отметил Павел Текучев.

Артист подчеркнул, что высокие гонорары в украинской киноиндустрии остаются скорее исключением, а не правилом. Поэтому большинству актеров приходится постоянно совмещать съемку с работой в театре, озвучиванием или другими творческими проектами.

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