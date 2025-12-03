Известный украинский актер раскрыл свои ежемесячные расходы на семью и заговорил о планах на бизнес

Андрей Исаенко

Украинский артист Андрей Исаенко, который недавно назвал лучшего актера по собственной версии, откровенно признался, сколько его семья тратит ежемесячно для комфортной жизни в Киеве.

Звезда фильма «Киборги» говорит, что минимально необходимая сумма — 1500 долларов в месяц. Исаенко в интервью "Люкс ФМ" рассказал, что ежедневные расходы на себя составляют примерно 500 гривен, а образование дочь получает в государственной школе на Березняках. Актер добавил, что только недавно вернулся к уровню доходов, который имел до начала полномасштабного вторжения.

«Сейчас минимум 1500 долл., минимум на всех. Для комфортной жизни в Киеве, обеспечения ребенку всех кружков и себе жизни, то где-то так», — поделился Андрей.

Андрей Исаенко с дочерью / © пресс-служба канала "1+1"

Артист признался, что пытается формировать финансовую подушку безопасности, ведь ощущение стабильности и возможность экономить дают ему спокойствие. Кроме того, Исаенко уже продумывает следующие шаги в своей жизни.

Знаменитость отметил, что задумывается над инвестициями в собственное дело и активно рассматривает несколько перспективных направлений. Он отметил, что сейчас работает над новыми проектами и стремится развиваться не только как актер, но и как предприниматель, чтобы увеличить доходы.

