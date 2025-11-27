Известный украинский актер рассекретил, чем занимается в армии и что самое тяжелое пережил на службе

Владимир Кравчук

Украинский актер Владимир Кравчук, который сыграл в фильме "Ты - Космос", рассекретил, чем занимается в армии и что ему во время службы давалось тяжелее всего.

В начале полномасштабной войны артист стал на защиту Украины. Сначала он был пулеметчиком, а потом стал военным корреспондентом, кем работает до сих пор. Владимир Кравчук на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что хоть находится и не в боевом подразделении, но служба занимает практически все его время, что работа актера стоит на втором месте и практически невозможно совмещать это.

"Сейчас я специальный корреспондент на "Армии TV". К сожалению, условия службы, хотя я уже и не в боевом подразделении... Я всего лишь за этот период два раза сыграл в театре: в этом году один раз и в прошлом. Очень трудно подгадать условия службы, внеслужебное время. Это трудно сочетать", - делится актер Анне Севастьяновой.

Владимир Кравчук

Также Владимир Кравчук признался, что во время службы давалось ему тяжелее всего. Актеру сложно было находиться далеко от семьи и не иметь возможности видеться с женой и наблюдать, как растет сын. Особенно артисту было тяжело, когда возлюбленная присылала трогательные сообщения от ребенка. Сын спрашивал папу, вернется ли тот и увидятся ли они снова. В такие моменты Кравчуку было очень сильно тяжело продолжать службу, ведь он хотел быть рядом с ребенком. Актер даже просил жену не присылать ему таких сообщений.

"Самое трудное было, когда я был в армии, - это не быть с семьей. Это то, что труднее всего давалось в службе. Не видишь сына, он записывает голосовые, как он соскучился, трогательные моменты, когда он спрашивал, когда еще увидимся. Я защищал страну, но очень трудно было совместить любовь к сыну и желание быть с ним и желание защищать страну и быть с побратимами. Это такой момент, когда тебя разрывает. Я даже просил жену присылать меньше таких штук, потому что сложно, потом полдня ты себя сгребаешь, чтобы продолжить службу", - делится артист.

Владимир Кравчук с сыном

