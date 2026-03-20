Известный украинский актер рассекретил реакцию жены на его поцелуи с Мишиной
Артемий Егоров признался, доверяет ли ему жена после сцен поцелуев.
Украинский актер Артемий Егоров прокомментировал ревность в браке с Еленой Тимковой и объяснил, как его жена относится к экранной близости с Ксенией Мишиной.
Актер расставил яркие акценты в теме личного в разговоре с Алиной Шаманской. По его словам, в их отношениях нет места подозрениям или напряжению из-за профессии. Даже сцены любви на экране не становятся причиной конфликтов. Егоров подчеркивает: между ним и женой давно сформировалось доверие, которое не дает ревности шансов.
«Нет, не ревновала. Она всегда говорит правду. Это профессия. Если вы про поцелуи, то нет. Это часть профессии», — делится Егоров.
В частности, речь шла и о его работе с Ксенией Мишиной в романтической комедии «Сусідка». Актер дал понять, что даже подобные роли не вызывают беспокойства у Елены Тимковой. В их паре четко разделяют экран и реальную жизнь, поэтому личное остается за пределами профессиональных историй.
«Я абсолютно счастлив. Меня делает счастливым то, что я просыпаюсь и засыпаю рядом с женой. Я ей никогда не изменял за 15 лет супружеской жизни и не собираюсь», — отмечает актер.
Пара вместе уже более 14 лет. За это время, как отмечает Артемий, они не давали друг другу поводов для сомнений и смогли выстроить отношения без драм и проверок на прочность.
