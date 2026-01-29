Известный украинский актер рассекретил свой заработок во время войны: "На тот уровень невозможно прожить"

Павел Текучев

Реклама

Украинский актер Павел Текучев, который недавно рассказывал о выживании во время отключений света, поделился реалиями своих заработков в военное время.

Артист работает в одном из крупнейших театров в Киеве и снимается в новых лентах. Однако даже такая загруженность, по словам Павла, не гарантирует финансовой стабильности, особенно когда в семье растет маленький ребенок. Звезда говорит, что работа в театре приносит ему моральное удовлетворение, однако не способна обеспечить базовые потребности семьи.

«Работа в театре — я от этого получаю огромное удовольствие, но на тот уровень оплаты невозможно прожить и прокормить семью на заработную плату. Нет стабильной. У меня сейчас очень много денег уходит на ребенка. Я просто в шоке, потому что я не был готов. Конечно, я экономить на своем ребенке никогда не буду, потому что для меня очень важная тема. В месяц это получается более 1 000 долларов. Я думаю, что дальше сумма немножко уменьшится, но первый год жизни и рождение очень дорогие», — рассказал Текучев в интервью "РБК-Украина".

Реклама

Павел Текучев с семьей

Говоря о желаемом уровне дохода, Текучев признался, что стремится зарабатывать не менее двух тысяч долларов в месяц, однако даже этой суммы часто не удается достичь. И добавляет, что эта тема серьезно беспокоит его, поэтому он постоянно пытается найти варианты.

«Хочу больше, но я работаю для этого весь свой путь. Я еще и близко не дошел до той суммы, которую я хочу, чтобы чувствовать себя стабильно и спокойно. Я все равно волнуюсь о заработке и часто и даже той, что я назвал, нет», — добавил актер.

Напомним, недавно украинская артистка Татьяна Малкова так же жаловалась на украинские гонорары в кино. Она призналась, что именно влияет на ее заработок.