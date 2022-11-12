Известный украинский актер рассказал, как российская ракета убила отца его жены

Известный украинский актер, звезда сериалов "Сага", "Прятки", "Нюхач-3" Яков Кучеревский рассказал, как он пережил первые дни войны.

24 февраля Кучеревский встретил дома на 20 этаже столичной многоэтажки на проспекте Победы. Жена Якова была в поездке в Германии, а он оставался в Киеве с двумя детьми: 6-летней дочерью и 17-летним сыном. После первых обстрелов актер собирался ехать с детьми к родителям жены в Гостомель, но в последний момент передумал. Об этом артист рассказал в программе "Точка опоры".

"Это для меня было шоком. Я не ожидал. Первое, о чем я подумал — надо ехать к родителям жены в Гостомель. А потом вспомнил, что там военный городок и вообще аэродром. Поэтому мы с детьми сидели на проспекте Победы в Киеве. И я в окно видел, как летят эти "сюрпризы" от наших соседей. Я понял, что не надо пугать детей. Сын уже взрослый, он все понял. А для малой я начал придумывать истории – о троллях, о лилипутах, что я только не сочинял", — поделился актер.

Яков Кучеревский с женой и сыном

Еще некоторое время Яков Кучеревский провел с детьми в подвале дома своего друга, украинского актера Сергея Деревянко. Лишь 5 марта он смог вывезти детей из Киева, для этого Яков Кучеревский фактически впервые сел за руль.

"Вокруг уже громко бахало, я нашел машину, посадил туда детей. Но я не умел хорошо ездить, я ездил только на съемочной площадке – 8 метров вперед и 12 метров назад. Это все, что я умел. То есть права есть, а опыта не было. Но я сел за руль. И мы с детьми три дня ехали в Ужгород. Было очень тяжело", — рассказывает актер.

Яков Кучеревский с семьей

Через четыре дня семья добралась до западной границы. Здесь Яков передал детей жене, а сам вернулся в Одессу и сразу ушел в военкомат.

"Когда в Польшу я передал детей, где-то сутки просто лежал. Я не мог поднять и руки. Дала знать стрессовая ситуация. Потом я поехал в Одессу, потому что я там прописан. И сразу пошел в военкомат. Мне отказали, точнее, сказали: идите и ждите. Вот я до сих пор жду. Но сидеть не мог, начал волонтерить, как и большинство Украины — собирали деньги на броники, тепловизоры, присылали ребятам на передовую", – говорит Яков Кучеревский.

Также актер рассказал, что за первые дни войны он потерял двух родных людей, которых даже не смог похоронить.

"2 марта не стало моего отца. Мне позвонила мама. Это Херсонская область, и их поселок оказался в оккупации. И уже туда ехать было нельзя. Я даже не похоронил отца. А 9 марта уже жена призналась, что 8 марта не стало ее отца в Гостомеле. Во двор прилетела ракета. Так через неделю мы потеряли родителей. Наши мамы, слава богу, здоровые", — поделился Кучеревский.

После 2014 года Яков Кучеревский перестал сниматься в российском кино и перестал ездить в Россию, а после 24 февраля "отрезал все контакты" даже с теми, с кем поддерживал какое-либо общение. Украинский актер убежден, что миллионы россиян, поддерживающих агрессию, несут за нее ответственность и должны быть наказаны.

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