Известный украинский актер рассказал, как умерла его мама и он в полтора года стал полусиротой

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко рассказал, как умерла его мама и он остался полусиротой.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист поделился, что родного человека не стало, когда ему было всего полтора года. Мама Довженко не перенесла роды. В частности, ей рекомендовали не рожать, ведь у нее был врожденный порок сердца, но женщина выбрала своего сына. После родов маме Довженко стало хуже, тогдашние врачи просто не успели ее спасти.

Вячеслав Довженко / Фото: instagram.com/sldovgenko

"Мне было полтора года. У моей мамы был порок сердца. Стоял вопрос, рожать ли меня. Она выбрала рожать. От всех скрыла, что она настолько больна. Ее просто не успели спасти, учитывая советскую тогдашнюю медицину. Когда мне было полтора года ее просто не стало. Остались я и мой старший брат Вадим на руках у отца моего и бабушки с дедушкой", — поделился актер.

Довженко также рассказал, что маму, конечно, никто не может заменить. Однако они со старшим братом не были обделены вниманием. В частности, их воспитывали отец, бабушка и дедушка. Кроме того, папа артиста пытался снова жениться и найти для своих сыновей маму.

Вячеслав Довженко / Фото: скриншот с видео

"Маму заменить нельзя никогда и никем. В плане внимания заменили. Очень многое вложили в нас воспитания и бабушка, и дедушка, и отец. Это я шучу, что он любил жениться, потому что у него было достаточно много женщин. На самом деле он искал нам маму постоянно. Для него было важно, чтобы у нас был контакт, а потом уже он думал о себе", — добавил актер.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко прокомментировал, почему до войны играл в российском кино. Также артист резко ответил, что сейчас следует сделать с этими ролями.

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