Известный украинский актер рассказал, как встретил невесту в начале полномасштабного вторжения

Константин Войтенко рассказал, что еще до отношений они были уже знакомы.

Звезда украинских сериалов Константин Войтенко после того, как недавно сделал предложение избраннице, рассказал подробности о невесте, украинском дизайнере Наталье Каминской.

Так, артист отметил, что их первая встреча состоялась еще в начале полномасштабного вторжения. К тому времени Константин помогал волонтерам, а Наталья уехала за границу. Впрочем, однажды она сделала исключение и приехала на несколько дней в Украину. Так и произошло судьбоносное знакомство.

"В начале полномасштабной войны я активно занимался волонтерской деятельностью. И вот пришел очередной запрос на бронежилет. Должен был оставить его у знакомых, чтобы те передали военному. Когда приехал отдавать броник, дверь мне открыла Наталья. Она буквально на двое суток приехала из Польши, чтобы найти потерявшуюся кошку. С Наталией уже были знакомы, но я вообще не ожидал ее увидеть. Мы обнялись, и эти объятия получились такими необычными и удивительными, что все сразу стало понятно", - поделился актер.

Константин Войтенко и Наталья Каминская / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

К слову, Наталья после длительной переписки с Войтенко вернулась на родину и с тех пор они вместе проживают в Украине.

"На следующий день Наталья прислала мне фото с кошкой, которую ей удалось найти. После этого снова поехала в Польшу, между нами завязалась переписка. Через месяц она вернулась с сыном в Украину, и мы уже не расставались. Видились каждый день! А впоследствии начали жить вместе", - добавил Войтенко.

По словам знаменитости, он больше не собирался жениться и даже признавался в этом Наталье, но впоследствии он понял, что "никогда не испытывал такой любви к кому-то и чтобы так любили его". Потому и сделал предложение возлюбленной в День святого Валентина без лишних сомнений.

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