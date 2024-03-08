Известный украинский актер рассказал, как Заворотнюк рыдала у него на плече

Украинский актер, режиссер и юморист Виктор Андриенко вспомнил, как работал над шоу "Як дві краплі", где ведущей была российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Проект вышел на экраны в октябре 2013 года. Там участвовало немало украинских звезд, но и были российские. Виктор Андриенко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказал, что когда съемка шоу закончились, Анастасия Заворотнюк не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Актрису растрогало то, как украинские артисты поддерживали друг друга, хотя на экране были конкурентами. По словам Андриенко, Заворотнюк расплакалась в гримерке прямо у него на плече и делилась, что у России такой поддержки нет.

Анастасия Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Когда мы заканчивали, Заворотнюк так расплакалась. Она как увидела, как мы общаемся, как вся толпа, которая конкуренты между собой, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она пришла в гримерку и расплакалась на плече. Она говорила: "Вы — другие, у нас такого нет", — вспомнил режиссер.

Кроме того, на проекте Виктор Андриенко осуществил сразу три мечты певца Владимира Дантеса. Как признался тогда режиссеру исполнитель, он хотел показать себя в новом амплуа, кроме того, поработать с "долгоносиком" и спеть трек Высоцкого. Благодаря Андриенко артисту удалось свои мечты воплотить в жизнь.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Дантес мне сказал, что благодаря вам три мои мечты сбылись: первая — я работал с "долгоносиком", вторая — я показал себя другого, третья — я спел Высоцкого. Он сказал, что его отец любил меня и Высоцкого, он осуществил его мечту, что его сын поработал с "долгоносиком" и спел Высоцкого", — рассказал актер.

Напомним, ранее Виктор Андриенко рассказал, как продюсер Александр Цекало сбежал из России и проклял страну-террористку.

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