Известный украинский актер рассказал о мобилизованном сыне и где он служит: "Это было шоком"

Владимир Николаенко / © film.ua

Реклама

Известный украинский актер театра и кино Владимир Николаенко, который снимался в сериале "Последний москаль", рассказал о службе сына в рядах ВСУ.

По словам звезды, парень уже три года как военный. Сейчас защищает родную землю от оккупантов на Сумщине. Владимир говорит, что решение пойти в армию сын принимал сознательно сам. Так, после завершения получения высшего образования юноша сообщил родителям о решении мобилизоваться. Актер вспоминает, что тогда вместе с женой были потрясены словами сына.

"Сначала он учился в лицее им. Богуна. Когда закончил, говорил, что, наверное, удовлетворился этой своей военной историей. Затем учился на логиста в торгово-экономическом университете. А на четвертом курсе сказал, что будет идти служить. Это для нас, конечно, было шоком. Только получил диплом бакалавра, буквально на следующий день пошел служить в ВСУ. Уже третий год как он служит в Вооруженных силах. Недавно был в отпуске, надо было немного поправить здоровье, чем мы и занимались. Сейчас служит на Сумском направлении", — поделился Николаенко в интервью kp.ua.

Реклама

Владимир Николаенко / © kp.ua

Владимир добавил, что его сын довольно часто рискует жизнью, ведь российская армия не прекращает запускать по Украине вражеские снаряды. В свою очередь актер говорит, что регулярно вместе со всей семьей молится и надеется на возвращение живого и здорового родного человека.

"Очень трудно из него что-то вытащить. Говорит, все можно выдержать, но большая опасность — это дроны, которые летают постоянно. В целом, как и все. Мы все в ожидании, молимся и надеемся, что все вернутся к своим семьям целые, живые, со здоровой психикой, и чтобы мы их почитали и восхваляли, потому что там им действительно нелегко. Держим за них кулаки и сильными молитвами оберегаем", — растрогал артист.

Напомним, недавно актриса Татьяна Малкова резко выступила против вступления Украины в ЕС и объяснила свою позицию.