Известный украинский актер рассказал о строгом контроле детей и табу в семье относительно русского языка

Сергей Кисель

Известный украинский актер Сергей Кисель, который ранее шокировал поведением российских артистов на заработках в Украине, поделился принципиальным подходом к воспитанию своих детей.

Так, после начала полномасштабной войны актер полностью перешел на украинский язык и требует того же от сыновей. Кисель признается, что иная позиция у родителей, которые воспитывают потомков в Украине, у него вызывает недоумение.

"Я на украинском начал говорить, когда упала первая ракета 2022 года в Киеве. Я не понимаю родителей, которые 3-4 ночи сидят в паркингах, в бомбоубежищах, а потом выходят с детьми и начинают говорить на русском. Для меня это принципиально, потому что до последнего русскоязычного их будут защищать", — отметил Кисель в интервью "Зі своїми по суті".

Поэтому актер признается, что в его семье присутствует языковой контроль. Старший сын, которому 10 лет, вырос в русскоязычной семье, поэтому переходить на украинский ему сложнее. Средний, которому шесть лет, уже легче разговаривает на украинском и пытается общаться на нем даже в местах, где большинство детей говорят на русском.

"Дети должны знать, что Россия — это враг. Контент на украинском. Если где-то на YouTube залетает что-то русское — я сразу блокирую. Сейчас есть прекрасный украинский дубляж. Это принципиальная позиция. Даже на PlayStation выбрал английский язык, потому что там нет украинского. Не знают языка — это их проблемы. Мы с женой говорим с ними о войне, они понимают, что гибнут люди", — рассказал актер.

Тем не менее, Сергей признает, что иногда старшие сыновья все же поддаются влиянию русскоязычной части общества и разговаривают так же, но он сразу подзывает их к себе и делает замечания: "Я спрашиваю его: "Иван, ты где родился?" — В Украине. — Ты кто? — Я украинец. — Какой государственный язык? — Украинский. — Почему я сейчас слышал что-то другое? — Я больше не буду, прости".

Отметим, Сергей Кисель женат и воспитывает двух несовершеннолетних сыновей. В конце 2024 года в семье родилась дочь. Пара держит личную жизнь подальше от публики.

