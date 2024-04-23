Известный украинский актер разошелся с девушкой после пяти лет отношений и назвал причину

Известный украинский актер Владимир Гладкий разошелся со своей девушкой, с которой находился в отношениях пять лет.

Артист признался, что стало причиной их разрыва. В частности, бывшая избранница Владимира Джулия живет в США, в то время как он находится в Украине. По словам актера, расстояние негативно повлияло на их отношения. Кроме того, у бывших влюбленных оказались разные взгляды относительно совместного будущего. Актер хочет дальше развиваться именно в Украине, а Джулия – в США.

Владимир Гладкий с бывшей девушкой / Фото: instagram.com/vova_gladki

"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине", – рассказал Гладкий в интервью kp.ua.

Отметим, Владимир Гладкий и Джулия долгое время находились вместе. В июне прошлого года влюблены отпраздновать пятую годовщину их отношений. Во время полномасштабной войны Владимир Гладкий остался в Украине, в то время как Джулия выбрала США, где снимает короткометражные фильмы и занимается пластическим гримом.

Владимир Гладкий с бывшей девушкой / Фото: instagram.com/vova_gladki

Напомним, недавно хореограф Макс Леонов признался, что разошелся с гражданской женой. Пара находилась в отношениях в течение 11 лет.

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