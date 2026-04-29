Известный украинский актер развелся с женой после десяти лет брака: "Где-то недорабатывал"

Константин Октябрьский с экс-супругой / © instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Известный украинский актер Константин Октябрьский признался, что развелся с женой Самирой после десяти лет брака.

Исполнитель одной из ролей в сериале «Парочка следователей» на «1+1 Украина» поделился личным в откровенном интервью Алине Доротюк. По его словам, инициатором разрыва стала экс-избранница Самира, а решение вызревало длительное время. Актер рассказал, что в браке они воспитывали двух сыновей — Роберта и Матвея, и несмотря на расставание он сохраняет большое уважение к бывшей жене.

«У нас двое сыновей: Роберту сейчас десять, Матвею — восемь. Даже сейчас я очень многим ей обязан. Она мудрая, добрая, умная. Когда я строил карьеру, она была дома, занималась детьми. Я ее очень уважаю и ценю», — отметил Октябрьский.

В то же время артист не скрывает, что частично берет ответственность за разрыв на себя: «Видимо, где-то я недорабатывал. Не давал того, что она заслуживала».

Как выяснилось, их история в целом была непростой. По словам актера, они с Самирой дважды официально женились. За десять лет отношений пара уже переживала развод, после которого снова сошлась и во второй раз оформила брак.

Впрочем, в 2025 году они снова разошлись, а уже в январе 2026-го актер получил официальные документы о разводе. Инициатором выступила Самира. Октябрьский объяснил, что на этот раз причиной стал глубокий кризис в отношениях. При этом он подчеркнул, что никаких измен в их истории не было. Актер откровенно рассказал, что для семьи настоящим испытанием стали финансовые трудности, проблемы со здоровьем и нестабильность в работе.

Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения и в дальнейшем вместе будут воспитывать детей, которые остаются для них главным приоритетом.

Константин Октябрьский с детьми / © instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

К слову, зрители могут видеть Константина Октябрьского на экране в новых сериях «Парочка следователей», где его герой также проходит через непростые жизненные испытания. Смотреть второй сезон сериала можно с понедельника по четверг в 20:00 на «1+1 Украина».

Напомним, недавно стронгмен Василий Вирастюк показал свою избранницу-красавицу и публично обратился к ней по случаю праздника.

