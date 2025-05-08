Известный украинский актер развелся с женой во время войны: "Мы уже не пара"

Дмитрий Линартович / © facebook.com/profile.php?id=100007214267359

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Известный украинский актер Дмитрий Линартович, который в 2023 году получил тяжелое ранение в боях за Соледар, объявил о разводе с женой.

Пара решила расторгнуть брак во время полномасштабной войны. В интервью Oboz.ua актер рассказал, что его бывшая супруга с сыновьями в начале полномасштабного вторжения находилась в Украине. Впрочем, в стране было неспокойно, поэтому его семья уехала за границу, а сейчас находится за океаном. Уже после того, как жена Линартовича вместе с детьми уехала из Украины, они приняли решение развестись.

"Так случилось, что с женой мы развелись. Она с сыновьями сейчас живет за океаном. В первый день вторжения отвез их в Богуслав. Там, как и по всей Украине в то время, было непросто - прилеты, стресс. Люди начали двигаться дальше. Она мне: "Дим, как думаешь?". Говорю: "Что тебе интуиция подсказывает? Женщины хорошо чувствуют". И они уехали в Польшу. Потом – в Италию, потом – снова перебрались. И приняли с женой общее решение, что мы уже не пара", – поделился актер.

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Дмитрий Линартович / © facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Дмитрий Линартович с уважением относится к бывшей жене и благодарен ей за двоих сыновей. Также артист поддерживает связь с детьми, заботится о них и помогает им. Когда они приедут в Украину, Дмитрий Линартович обязательно расскажет сыновьям все, что здесь происходило, чтобы те были в контексте событий.

"Дети остаются моими сыновьями. Когда приедут в Украину, обязательно возьму за руку, повожу, расскажу. Я ими опекаюсь, помогаю, выхожу на связь. Мои сыновья – два казака. Я люблю их, с уважением отношусь к своей бывшей жене, спасибо, что подарила мне прекрасных детей. Просто что украшать: она – там, я – здесь. Сейчас живу один", – заверил актер.

Напомним, недавно стало известно, что актриса Наталка Денисенко разводится с мужем-военным Андреем Фединчиком. Пара прожила в браке восемь лет.