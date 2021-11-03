Известный украинский актер считает, что его ошибочно внесли в "черный список" Минкульта

Он уже обратился в СБУ и Минкульт с просьбой убрать его из списка.

Известный украинский актер, звезда сериала "Кріпосна", Валентин Томусяк, оказался в "черном списке" Минкульта.

Его внесли туда из-за того, что он будто бы снимался в российском пропагандистском фильме "Солнцепек". Впрочем, сам Валентин уверяет, что не знает почему оказался в "черном списке".

Жена актера Екатерина говорит, что фильм "Солнцепек" они с мужем не смотрели и тем более не снимались в нем.

Валентин Томусяк / instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Насколько я знаю, в этом фильме речь идет о войне на Донбассе. Дело в том, что на российском сайте kino-teatr.ru кто-то случайно или намеренно добавил Валентина в список снимавшихся в этой картине актеров. Мы об этом узнали еще месяц назад, но я сразу написала на этот сайт и его быстро убрали из этого списка", — говорит жена актера, пишет издание vesti.ua.

Она уверена, что в России нет актера, который является тезкой ее мужа. Выходит, что артиста внесли в этот список без всяких оснований.

Они уже связались с СБУ и Минкультом с просьбой убрать Валентина из "черного списка".

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