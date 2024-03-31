Известный украинский актер сделал предложение своей любимой в Таиланде

Известный украинский актер и ведущий Богдан Юсипчук решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Так, на странице в Instagram артист сообщил, что сделал предложение своей возлюбленной, певице по имени Вероника. Влюбленный Юсипчук поделился видео, как он звал любимую замуж.

Предложение состоялось в Таиланде, где Юсипчук находится с возлюбленной и родителями. Пара как раз позировала для фото, как вдруг Богдан опустился на одно колено и предложил Веронике стать его женой. Шокированная девушка расплакалась и даже сказала, что думала, что этого уже никогда не произойдет.

Богдан Юсипчук сделал предложение своей девушке

В свою очередь родители и друзья, ставшие свидетелями этого важного события, расплакались вместе с Богданом и Вероникой.

Богдан Юсипчук сделал предложение любимой / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Подписчики страницы Юсипчука также очень порадовались за него и пожелали счастья влюбленным:

Искренние поздравления! Вы красивая пара

Вы меня растрогали, я плачу. Очень рада за вас!

Как трогательно, как романтично, невероятно. Я очень радуюсь за вас! Поздравляю от всего сердца

Богдан Юсипчук с девушкой / Фото: instagram.com/missveronagertsoginya

Напомним, что Богдан Юсипчук рассекретил свои отношения в конце января 2022 года. Тогда актер поделился, что стал встречаться с девушкой по имени Вероника, которая родом из Винницы и строит певческую карьеру. Тогда же ведущий также признался, что они с любимой познакомились через общую подругу. По словам Юсипчука, во время первой встречи ему показалось, что он знает Веронику всю жизнь.

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