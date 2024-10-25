Известный украинский актер шокировал шрамами на руках от неудачной попытки покончить с собой

Известный украинский актер Артур Логай сделал откровенное признание о своем прошлом.

Артист вспомнил о своей непростой юности. И рассказал, как в 12 лет он был зависим от азартных игр. Это повлекло за собой постоянную потребность в деньгах, которые он брал в долг. И по словам Артура, на этом фоне возникло чувство вины перед мамой.

В итоге внутренние трудности и несостоятельность выплатить большие долги в молодом возрасте привели Логая к мыслям о самоубийстве. К счастью, попытка оказалась неудачной, ведь домой раньше времени приехали родители. Впрочем, огромные шрамы от порезов лезвием все же остались на обеих руках актера до сих пор.

Артур Логай

"Если бы я действительно тогда хотел, то мы бы сейчас не разговаривали. Я думаю, что 13 лет назад это было и желание, и нежелание, и способ привлечь внимание, и способ снять с себя ответственность за то, что натворил. Все понемногу, но, если бы хотел, доделал бы до конца. Может быть, мне тогда повезло, что родители приехали раньше, чем должны были приехать. Были глубокие порезы. Если бы не испугался, то доделал бы", - ошеломил артист в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно Артур Логай попал в ДТП на мотоцикле и рассказал о досадном инциденте.

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