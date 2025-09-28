Известный украинский актер шокировал пренебрежительным отношением к украинцам в России

Дмитрий Оскин

Реклама

Украинский актер Дмитрий Оскин поделился воспоминаниями о годах работы в России и унизительном отношении к украинцам.

По словам Оскина, во время гастролей в разных городах РФ украинцев часто воспринимали свысока. Актер отметил, что россияне постоянно унижали граждан других стран и считали их неравными себе.

"Приезжаешь в какую-то глухую провинцию, а там: "Ты киевлянин? А вот Москва, а вот Россия!" — вспомнил артист в интервью Oboz.ua.

Реклама

Особенно ему запомнился случай на подготовке к большому шоу. Тогда жена актера привезла из Киева украинские купоно-карбованцы, которыми он с гордостью похвастался перед режиссером Анатолием Силиным, который, кстати, тоже родом из Киева.

"Анатолий Дмитриевич, смотрите, какие наши украинские деньги!" — сказал Оскин. В ответ услышал холодную реплику: "Сдохнете без нас!". И это говорил интеллигентный человек. Можно только представить, что говорили менее образованные", — отметил актер.

Дмитрий Оскин

Несмотря на давление, Дмитрий всегда подчеркивал свою национальную идентичность. Еще с 1989 года он носил на паспорте обложку с надписью "гражданин Украины" и ставил в гостиничных номерах небольшой сине-желтый флажок, что вызывало нелепые насмешки коллег. Артист признался, что ему предлагали остаться работать в Москве, но с условием — не указывать свое украинское происхождение, на что актер сразу же отказался.

Хотя Оскин несколько раз возвращался к работе в России, окончательно он решил переехать в Киев еще в 1994 году. Тогда он и начал новый этап карьеры без притеснений по отношению к собственной идентичности.

Реклама

Напомним, недавно Верка Сердючка остроумно высмеяла российского оккупанта и резко отреагировала на очередные фейки кремлевской пропаганды. Артистка не скрывала эмоций, комментируя жалобы армии государства-террористки.