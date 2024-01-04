Известный украинский актер шокировал признанием, что у его мамы рак

Экс-ведущий шоу "Сніданок.Вихідний", актер Александр Попов шокировал откровенным признанием, что у его мамы обнаружили рак.

Как рассказал артист в программе "Слава+", об онкологии мамы его семья узнала почти три месяца назад. В настоящее время родной человек актера проходит лечение:

"Я сейчас переживаю очень тяжелый период с мамой. У нее рак. У нее сейчас онко. Мы сейчас лечимся, делаем химиотерапию. Три месяца, как мы этим занимаемся", – рассказал Попов.

Александр Попов

Также он отметил, что полностью поддерживает легализацию медицинского каннабиса, потому что сейчас понимает, насколько это важно:

"Поэтому, когда ты меня спросил о медицинском каннабисе, еще бы два месяца назад я бы сказал: "Да я не в теме". А сейчас я знаю, насколько это важно. Я погрузился в эту проблему, я общался с онкологами, которые то же говорят: "Ребят, вы серьезно? Вы будете вот это, извините, Юлия Тимошенко будет рассказывать, насколько это вредно?". Мне онкологи, профессора говорят, что они задрали. Что это нужно принимать. Это суперважно. Почему мне онкологи говорят: если есть знакомые, пусть привезут тебе баночку. Это улучшит жизнь семьи и всем", — прокомментировал Попов.

Александр Попов

Также ведущий признался, что состояние его мамы тяжелое:

"Между вторым и третьим. Это тяжело. Многое зависит от родителей. Как мне врач сказал, 10% мы, 90% — вы. Если вы реально хотите жить. У мамы сахарный диабет от нервов. Затем инфаркт от нервов, пять стентов в сердце, поэтому онкология из серии.. ну, я не удивлен. Все от головы. Все от мышления", — добавил ведущий.

Напомним, ранее Александр Попов впервые рассказал, что женился. Актер и ведущий поделился, как они познакомились с избранницей и чем она занимается.

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