Известный украинский актер шокировал признанием о брате-оккупанте и кто из родственников в РФ извинился

Андрей Исаенко

Реклама

Звезда сериала «Женский доктор» Андрей Исаенко откровенно рассказал о своих родственниках в России и их позиции во время полномасштабной войны.

По словам артиста, часть его родни по материнской линии проживает в Сибири и открыто поддерживает страну-агрессора. Более того, двоюродный брат Исаенко даже стал там военным. Актер признается, что еще в начале вторжения без колебаний прекратил любое общение с теми, кто зазомбировано стоит на стороне кровавых преступлений. Правда, одна родственница все же нашла силы извиниться у звезды за российский народ.

«Это по маминой линии двоюродная сестра. У меня бабушка из Сибири, и все ее родственники там остались. Они настроены радикально против Украины. Когда началась полномасштабная война, мне они ничего не писали, потому что я сразу послал. Они писали, чтобы мы приезжали к ним и они нас спасут. У маминой сестры еще и сын воюет в армии России. Другая родственница извинилась за свою страну», — рассказал Исаенко в интервью "РБК-Украина".

Реклама

В то же время актер отметил, что не испытывает боли из-за разрыва с частью семьи, ведь сделал сознательный выбор. Поэтому уже давно Андрей оставил всех путинистов в прошлом.

«Нет. Абсолютно (не болит — прим. ред.). Я спокойно вычеркнул людей из жизни и все. До свидания. Это уже не родственники. Мне кажется, что вычеркнуть человека за его плохие поступки гораздо легче. Это так будто человек тебе помогает вычеркнуть его из твоей жизни», — подчеркнул актер.

