Известный украинский актер шокировал цифрой своего месячного дохода

Артемий Егоров

Украинский актер Артемий Егоров, который ранее рассекретил реакцию жены на его поцелуи с Ксенией Мишиной, рассказал о своих заработках, финансовых принципах и признался, кто в их браке зарабатывает больше.

Актер затронул тему денег, которую обычно не любит обсуждать публично. На шоу «Утро в большом городе» он признался, что избегает конкретики относительно доходов, однако все же очертил свой финансовый минимум.

По словам Егорова, для комфортной жизни ему нужно не менее трех тысяч долларов ежемесячно, сколько он и зарабатывает на гонорарах. При этом подчеркнул: для него важно не только число, но и ощущение стабильности.

«В начале отношений такого было, но сейчас я себя очень хорошо чувствую. Тогда я был совсем другим человеком. Есть очень много шансов, чтобы зарабатывать деньги, поэтому, если мужчина зарабатывает меньше, то может он не хочет просто или может ему комфортно?» — отмечает Артемий.

Артемий Егоров и Елена Тимкова

Егоров не скрывает, что на старте их отношений с актрисой Еленой Тимковой финансовая ситуация складывалась иначе — тогда его жена зарабатывала больше. Со временем, говорит актер, баланс изменился, и это повлияло на его внутреннее ощущение уверенности. Он подчеркивает, что не приемлет модель, где мужчина финансово зависит от женщины.

Напомним, недавно известная украинская певица похвасталась раритетным подарком для звездного избранника за немалую сумму.