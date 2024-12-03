Известный украинский актер снялся в сериале Джорджа Клуни и раскрыл, как у него это получилось

Известный украинский актер Александр Рудинский сыграл в сериале, продюсером которого стал звезда Голливуда Джордж Клуни.

Речь идет о шпионской ленте "Агентство". Артист узнал кастинг в сериал благодаря агенту и решил попробовать свои силы. Рудинский прошел все этапы проб и, наконец, его утвердили. Актер признается, что это было очень волнующее, однако он радуется, что смог получить такой опыт.

"О кастинге мне рассказал мой агент. Сначала я проходил несколько туров самопроб, а потом у меня была Zoom-встреча с режиссером. Когда узнал, что получил роль, был очень счастлив, но одновременно волновался. Было много организационных моментов. Но в общем я был в восторге от такой возможности", – поделился актер в интервью Harpers Bazaar.

Александр Рудинский в сериале "Агентство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Съемки сериала проходили в Эстонии и Англии. Александр получил роль украинского военного, который выполнял задание под прикрытием врача как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Украины. Актер говорит, что для него было очень важно то, что в сериале поднималась тема его родной страны.

Александр Рудинский в сериале "Агентство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

"Что для меня особенно важно, это тема Украины, которая проходит линейно через весь сюжет. Мой персонаж является частью этой линии, особенно во второй, третьей, девятой и десятой сериях. Есть одна сцена, где мой герой решается на поступок, о котором, наверное, мечтают все украинцы. Хотелось бы, чтобы подобное происходило не только в кино, но и в реальной жизни", - делится артист.

В общем, одним из продюсеров сериала является Джордж Клуни. Правда, Рудинскому не представилась возможность с ним увидеться. А вот одного из главных героев играет голливудский актер Ричард Гир. С ним украинцу удалось поработать вместе.

Александр Рудинский в сериале "Агентство" / Фото: instagram.com/sasha_rudinskiy

Напомним, в скором времени в прокат выйдет украинская комедийная лента "Потяг у 31 грудня". Недавно создатели фильма Юрий Горбунов и Зоя Сошенко рассказали о финансировании фильма и курьезах на съемочной площадке.

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