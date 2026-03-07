- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Известный украинский актер собственноручно сбрил волосы и удивил новым видом
Артист решился на кардинальную смену образа.
Украинский актер Артур Логай собственноручно сбрил свои волосы и удивил новым видом.
Артист решился на кардинальные изменения в образе. Решил он это сделать на камеру. В своем Instagram артист опубликовал видео, где сначала стоит в черном костюме, белой рубашке и галстуке. Затем Артур Логай неожиданно берет в руки машинку для стрижки и избавляется от своей густой шевелюры.
На следующих кадрах актер предстал уже в кардинально новом образе. Волосы артиста были коротко подстрижены. При этом официальный наряд заменили джинсы, тренч и кофта.
"Настало время перемен", - коротко подписал ролик артист.
Пока одни подписчики актера угадывали, зачем нужны такие кардинальные изменения и не для новой ли роли в кино, то другие же узнали, что Артур Логай перевоплотился в персонажа Пита Данэма из фильма "Хулиганы".
