Известный украинский актер стал преподавателем и признался, какой страх имел: "Меня уговорили"

Андрей Исаенко

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Украинский актер Андрей Исаенко неожиданно начал новый этап в карьере и попробовал себя в преподавательской деятельности.

Артист основал авторский курс для будущих актеров кино и телевидения в одном из киевских университетов. Преподаванием звезда занимается уже несколько месяцев и признается, что этот опыт стал для него настоящим открытием. По словам Исаенко, главная задача преподавателя — помочь студентам избавиться от внутренних страхов и неуверенности, которые мешают раскрываться перед камерой или на сцене.

«Мне кажется, что убрать все, что человек может себе придумать перед выходом на сцену или в кадр, — это самое главное в преподавании и подготовке артиста. А дальше он на профессиональном пути набирает себе все нужное», — поделился актер в интервью Ангелине Хачатурян.

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Андрей Исаенко

Как признается знаменитость, решение стать преподавателем не было запланированным. Сначала он сомневался, готов ли к такой ответственности, но в конце концов согласился на предложение и не пожалел о своем выборе. Исаенко говорит, что знакомство с абитуриентами и их мотивация стали для него мощным источником вдохновения. Актер добавляет, что работа со студентами не только приносит удовольствие, но и помогает самому оставаться в тонусе.

«Честно, меня уговорили. Однако когда я пришел к абитуриентам, то это такой заряд энергии, азарт. Я этого боялся и до сих пор боюсь преподавать. Но когда пообщался с ними, то понял, что мне есть что рассказать. Мне стало интересно научить чему-то людей. Это очень волнительно, потому что большая ответственность. Но энергия крутая, и ты чувствуешь себя моложе. Не ожидал этого — очень кайфовал», — поделился Исаенко.

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